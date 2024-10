Lando Norris superou o terceiro lugar da corrida sprint ao cravar a pole do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Neste sábado, ele levou a melhor sobre Max Verstappen, com uma 'ajudinha' de George Russell, que bateu o carro no minuto final e impediu que o holandês desse uma última volta rápida para tentar roubar o primeiro lugar do piloto da McLaren.