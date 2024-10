O Atlético-MG tem um pé na final da Libertadores após vencer o River Plate por 3 a 0 na Arena MRV, no jogo de ida da semifinal. Além da vantagem construída nesta terça-feira, a equipe conta com outro elemento a favor para a partida de volta, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, dia 29. Em toda história do torneio continental, nunca uma equipe reverteu uma desvantagem de mais de dois gols em semifinais.