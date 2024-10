Relembre cinco craques que não venceram a Bola de Ouro

Assim como em outros anos, a Bola de Ouro 2024 lida com reclamações e alegações de "injustiça". Considerado por muitos como o melhor jogador do mundo, Vinicius Junior não estará presente na cerimônia por supostamente saber que não vencerá o prêmio. A possibilidade de o craque não terminar em primeiro na premiação desta segunda-feira (28) gerou revolta de admiradores do futebol do brasileiro. No entanto, ele não seria o único craque a não levar para casa o troféu da revista France Football.