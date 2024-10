O Comitê Olímpico do Brasil (COB) terá um novo presidente a partir de 15 de janeiro. Marco Antônio La Porta, de 57 anos, foi eleito nesta quinta-feira na Assembleia Geral da entidade. O dirigente esportivo tem história no triatlo, fez boa parte de sua trajetória no Exército e acumula experiência como gestor, tendo sido vice do próprio Paulo Wanderley, seu adversário neste pleito, na eleição de 220.