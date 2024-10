O presidente Julio Casares esteve nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda para acompanhar o treino de preparação do São Paulo para a partida com o Vasco, marcada para quarta-feira que vem, dia 16, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Brasileirão. Ele usou as redes sociais para revelar também uma reunião com a comissão técnica de Luis Zubeldía.