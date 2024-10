Um dos representantes brasileiros no Mundial de Clubes de 2025, o Palmeiras sonha em repatriar Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal, para a disputa do torneio. Nesta semana, o clube alviverde contatou a diretoria do time londrino sobre a viabilidade de um negócio envolvendo o atacante. Neste primeiro momento, não há possibilidades de o Arsenal ceder Jesus ao Palmeiras.