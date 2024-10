Novak Djokovic derrotou Rafael Nadal por 6-2 e 7-6 (7/5), neste sábado (19), no jogo valendo o terceiro lugar do 'Six Kings Slam', torneio de exibição realizado em Riad, no qual Jannik Sinner se sagrou campeão ao vencer Carlos Alcaraz com parciais de 7-6 (7/5), 3-6 e 3-6.