O lateral Matheuzinho usou as redes sociais para enviar uma mensagem ao atacante Bruno Henrique, que pediu desculpas ao rival por tê-lo atingido com as travas da chuteira durante o empate sem gols entre Corinthians e Flamengo, no domingo, pela Copa do Brasil. O jogador do time paulista minimizou o ocorrido apesar de ter levado seis pontos na cabeça.