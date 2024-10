O atacante Gabriel Martinelli virou dúvida na seleção brasileira pouco menos de dois dias antes da partida contra o Peru, nesta terça-feira, em Brasília. O jogador apresentou um edema na panturrilha e poderá ficar fora do segundo jogo do Brasil nesta Data Fifa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.