Justiça manda bloquear R$ 28 milhões das contas do Corinthians por dívida com agente de Cássio

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 27.996.734,53 das contas do Corinthians por conta de uma dívida com a RC Consultoria e Assessoria Esportiva Ltda, empresa de Carlos Leite, responsável por representar o goleiro Cássio, atualmente no Cruzeiro, e o lateral-direito Fagner. A cobrança é referente aos processos de renovação dos atletas com o clube. A decisão foi proferida nesta quarta-feira pelo juiz de direito Fábio Rogério Bojo Pellegrino, da 1ª Vara Cível (Tatuapé-SP). O Corinthians não se manifestou sobre o caso.