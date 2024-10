O Guarani perdeu o primeiro de quatro confrontos diretos que terá na Série B do Campeonato Brasileiro, visando a permanência na divisão. Neste sábado, visitou o Ituano no Novelli Júnior e foi superado por 1 a 0, com gol de José Aldo, de pênalti, na etapa final. O time de Itu (SP), por outro lado, segue bem vivo na disputa.