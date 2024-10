Principal nome da história do tênis de mesa do Brasil, Hugo Calderano conquistou nesta quinta-feira (17), o quinto título do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. Na final do torneio disputado em San Salvador, capital de El Salvador, o carioca derrotou outro brasileiro, o paulista Vitor Ishiy, por 4 a 0 (11/5, 11/7, 11/8 e 11/9), em 34 minutos de partida.