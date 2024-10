O Gre-Nal 443 deste sábado (19), no Beira-Rio, teve o Inter como vitorioso. Os holofotes antes de a bola rolar estavam nas casamatas para o primeiro duelo entre Renato Portaluppi e Roger Machado no maior clássico gaúcho. O placar refletiu a vitória tática do treinador colorado sobre o gremista.