Equipe gaúcha é campeã do Brasileiro sub-20 de natação paralímpica

O Centro de Treinamento Paralímpico foi sede da segunda edição do Campeonato Brasileiro sub-20 de natação. O evento recebeu 170 nadadores de 46 clubes de nove Estados e do Distrito Federal. E após dois dias de provas, o título geral ficou com a equipe gaúcha da Associação Esporte Mais, que somou 386 pontos, seguida pelo Naurú-SP (352 pontos) e pelo Vasco da Gama-RJ (326 pontos). Outra equipe gaúcha, do Recreio da Juventude de Caxias do Sul, finalizou na quinta posição.