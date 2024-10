O tom do técnico Allan Aal, após derrota para o Sport por 4 a 0, na quinta-feira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi de desânimo, mas de um certo otimismo de alguém que ainda acredita na possibilidade de livrar o Guarani do rebaixamento para a terceira divisão. O treinador enfatizou que ainda é possível alcançar o objetivo na temporada: terminar o ano fora do descenso.