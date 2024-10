Efetivado como novo técnico do Fla, Filipe Luís pede apoio da torcida e promete time ofensivo

Alçado à condição de treinador do elenco principal com a demissão de Tite na manhã de segunda-feira, Filipe Luís concedeu nesta terça, a sua primeira entrevista coletiva como treinador do Flamengo. Ele prometeu um time ofensivo e disse estar preparado para assumir o futebol às vésperas do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians, marcado para o Maracanã. Anunciado inicialmente como interino, o ex-lateral inicia essa nova fase efetivado na função. "O contrato do Filipe Luis será assinado até o fim de 2025", disse Marcos Braz que esteve presente na entrevista juntamente com o presidente Rodolfo Landim.