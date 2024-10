Os medalhistas olímpicos de prata Caio Bonfim, da marcha atlética, e Willian Lima, do judô, serão porta-bandeiras na abertura dos Jogos Universitários Brasileiros. A cerimônia ocorre nesta quarta-feira (9), às 19h, no Centro de Convenções Internacional do Brasil (CICB), e marca o início da 71ª edição dos JUBs.