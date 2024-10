O Botafogo não vencia o Athletico-PR em Curitiba desde 2008, quando anotou 3 a 0. Tinha, no período, 11 derrotas e três empates. O desencanto veio em momento crucial do Brasileirão. Com gol de Igor Jesus, novidade na lista de convocados de Dorival Júnior para rodada das Eliminatórias, fez 1 a 0 neste sábado e ampliou sua vantagem na liderança para três pontos aproveitando empate sem gols do Palmeiras com o Red Bull Bragantino.