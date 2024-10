Miguel Borja, atacante do River Plate e com passagem por Palmeiras e Grêmio, foi denunciado e acusado nesta segunda-feira de maus-tratos aos filhos na Argentina. O jogador foi denunciado pela direção da escola, onde estudam as crianças, e responderá às acusações no Ministério Público. Borja ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema e tem recebido críticas nas redes sociais.