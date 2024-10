A brasileira Bia Haddad Maia derrotou a russa Veronika Kudermetova, na madrugada desta quarta-feira (9), e avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, na China. Número 12 do mundo, a paulista superou a rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h32min de partida e está classificada para as oitavas de final.