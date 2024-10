Nas quadras Notícia

Caxias do Sul recebe a terceira edição da Copa Randoncorp ITF Master

Competição será realizada no Recreio da Juventude de 21 a 26 de outubro e as inscrições se encerram no próximo dia 14. Evento faz parte do calendário oficial da Federação Internacional de Tênis (ITF)

08/10/2024 - 15h37min