A brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada nas quartas de final do WTA 500 de Ningbo, na China, nesta sexta-feira (18). Diante da espanhola Paula Badosa, ex-número dois do mundo, a paulista foi dominada e caiu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, em jogo que teve uma hora e 29 minutos de duração.