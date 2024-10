Um dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro, o treinador Pedro Caixinha não resistiu a má fase e acabou sendo demitido neste domingo do Red Bull Bragantino. A decisão foi tomada após o time paulista se aproximar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além de Pedro Caixinha, os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Belman, e o preparador físico Polyvios Kyritsis também deixam o clube.