Há 30 anos um jogador não chegava a 100 gols no Palmeiras. A marca foi quebrada neste sábado, no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga abriu o placar, convertendo o pênalti ainda no primeiro tempo, balançando as redes pela centésima vez com a camisa palmeirense. O último atleta a alcançar o feito havia sido Evair, em 1994.