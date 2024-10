Foi com emoção e muito esforço, mas o Botafogo conquistou uma vitória importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time carioca jogou diante do Red Bull Bragantino no Nabi Abi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), e venceu o duelo por 1 a 0, com gol de Gregore já nos minutos finais. Resultado foi ainda mais valorizado pelo empate em casa do Palmeiras nesta 31ª rodada.