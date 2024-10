"Quero ajudar o Al Nassr e meus companheiros". Esse é o atual pensamento do astro Cristiano Ronaldo. Aos 39 anos e com vários prêmios individuais acumulados em sua trajetória, o astro português garante viver uma nova fase nestes anos que restam nos gramados. Autor de um dos gols na vitória de 2 a 1 do Al Nassr sobre Al Rayyan, em jogo válido pela Liga dos Campeões da Ásia, ele comentou sobre seu momento.