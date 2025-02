"O Inter vem com o favoritismo, mas isso fica fora das quatro linhas", diz lateral do Caxias

Caxias e Inter, na semifinal do Campeonato Gaúcho, será o confronto da melhor campanha contra o melhor segundo colocado. Enquanto o Colorado liderou a primeira fase da competição, o time grená avançou com a desconfiança de parte da torcida.

— Se for analisar, sim. O Inter vem com o favoritismo, mas isso fica fora das quatro linhas. Sábado, o jogo é dentro das quatro linhas e é ali que vai ser resolvido toda essa questão. O favoritismo é do lado deles, a pressão é maior do lado deles. Mas a gente vem forte e vem para classificar — admitiu o lateral Ronei, que completou sobre o adversário: