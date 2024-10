Quando as luzes vermelhas se apagarem para a largada do Grande Prêmio do México, neste domingo (27), no Autódromo Hermanos Rodriguez, o experiente Fernando Alonso se tornará o primeiro piloto a alcançar a marca de 400 provas na carreira. O espanhol de 43 anos exalta o recorde e define a longevidade na modalidade ao amor que tem pelas pistas.