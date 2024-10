Fórmula 1

Leclerc vence com dobradinha da Ferrari no GP dos Estados Unidos; Verstappen é 3º

Monegasco conquistou sua terceira vitória na atual temporada. Pilotos voltam a correr no próximo domingo, no GP do México

20/10/2024 - 18h21min Atualizada em 20/10/2024 - 18h35min