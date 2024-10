O Palmeiras contou com novidades no treino desta quinta-feira na Academia de Futebol. O goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Richard Ríos se reintegraram ao grupo após defenderem o Brasil, o Paraguai e a Colômbia nas duas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.