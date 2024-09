A polonesa Iga Swiatek ainda não se recuperou da dura eliminação nas quartas de final do US Open, diante da norte-americana Jéssica Pegula, e alegando problemas pessoais, anunciou nesta sexta-feira que não defenderá o título do WTA 1000 de Pequim. E caso a bielorussa Aryna Sabalenka brilhe na China e também no Finals, poderá superá-la na liderança do ranking mundial da WTA e fechar o ano como a número 1.