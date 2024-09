O brasileiro Thiago Wild está classificado para as semifinais do ATP Challenger de Bad Waltersdorf, na Áustria. Nesta sexta-feira (20), ele venceu o espanhol Carlos Taberner, com um duplo 6/2, em apenas 62 minutos de partida, e voltou a ficar entre os quatro melhores de um torneio um ano depois da conquista do Challenger de Genoa, na Itália.