A Seleção Brasileira fez neste domingo (8) o penúltimo treino no CT do Caju, em Curitiba, antes de embarcar rumo a Assunção, no Paraguai, onde enfrenta os donos da casa nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A atividade não contou com o lateral Guilherme Arana, o volante André, o meia Lucas Paquetá e o atacante Vinicius Júnior, todos preservados.