Romero brilha, Corinthians faz 3 a 0 no Atlético-GO e Memphis Depay faz estreia discreta

O Corinthians viveu tarde perfeita neste sábado (21). Na Neo Química Arena, engatou a segunda vitória seguida no Brasileirão ao derrotar com facilidade o Atlético-GO por 3 a 0 e estreou Memphis Depay, seu mais importante e midiático reforço. No duelo da 27ª rodada, o holandês, ainda em busca de sua melhor forma, teve cerca de 30 minutos em campo e não brilhou. O protagonista da partida foi o paraguaio Ángel Romero, autor de dois gols. O argentino Rodrigo Garro foi o outro corintiano a ir às redes.