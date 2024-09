Em jogo decidido no match tie-break, o mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos foram derrotados na estreia no ATP 500 de Pequim, na China, na madrugada deste sábado (28). O britânico Jamie Murray e o australiano John Peers marcaram 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7), 3/6 e 12-10, em 1h53min de confronto, e garantiram vaga nas quartas de final.