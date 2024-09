Campeã do WTA 500 de Seul, Bia Haddad Maia confirmou o bom momento neste sábado (28) ao estrear na segunda rodada do WTA 1000 de Pequim com vitória sobre a convidada chinesa Wei Sijia, de apenas 20 anos, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h57min de partida.