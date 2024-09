Sem se abalar pela torcida contra e pelo favoritismo da arquirrival, o Milan surpreendeu a Internazionale neste domingo (22), pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Jogando como visitante no estádio Giuseppe Meazza, o Milan venceu por 2 a 1, com gol aos 44 minutos do segundo tempo, e encerrou um jejum de vitórias em clássicos. De quebra, impediu a Inter de alcançar a liderança da tabela.