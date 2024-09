O ex-vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Laporta, e a medalhista olímpica do pentatlo moderno, Yane Marques, inscreveram nesta quarta-feira (4) a chapa "COB Unido" para concorrer na eleição que definirá o Conselho de Administração do comitê, agendada para o dia 3 de outubro.