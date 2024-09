O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta terça-feira (3) a data para a eleição presidencial. O pleito está marcado para o dia 3 de outubro, quase dois meses após o fim da Olimpíada de Paris-2024. A Assembleia Geral Ordinária definirá o presidente e o vice-presidente, além de membros do Conselho de Administração e membro independente do Conselho de Administração.