Sexta cabeça de chave e 135ª do mundo, a tenista brasileira Laura Pigossi não conseguiu confirmar seu favoritismo nesta terça-feira e foi eliminada pela italiana Nuria Brancaccio por 2 sets a 0, que marcou um duplo 6/4, na estreia do WTA Challenger de Ljubljana, disputado no saibro, na Eslovênia.