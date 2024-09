Confirmado como o grande nome da Espanha para a fase de grupos da Copa Davis, Carlos Alcaraz garantiu estar recuperado do esgotamento mental que culminou com a sua queda precoce no US Open, quando caiu na segunda rodada para o holandês Botic van Zandschulp. Com um novo discurso, ele comentou o momento difícil que passou e tirou lições do episódio nesta segunda-feira.