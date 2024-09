O São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de uma partida de pouca criatividade, os são-paulinos tiveram no garoto William Gomes, de 18 anos, o principal ponto positivo. No que foi a quinta partida do atacante em 2024, ele marcou o segundo gol como profissional.