Jack Draper se tornou o primeiro tenista britânico a avançar às quartas de final do US Open desde Andy Murray em 2016, ao vencer o tcheco Thomas Machac nesta segunda-feira (2). Número 25 no ranking da ATP, ele fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 6/2, em uma hora e 42 minutos na quadra Louis Armstrong.