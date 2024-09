Holanda e Alemanha justificaram o peso de melhores equipes do Grupo 3 da Liga das Nações da Uefa e ficaram no empate de 2 a 2 nesta terça-feira (10), em Amsterdã, em jogo válido pela segunda rodada da fase de classificação. Com o resultado, as duas seleções contabilizam quatro pontos com os alemães aparecendo na liderança pelo saldo de gols (5 a 3).