Com Mbappé em campo somente a partir da metade do segundo tempo, e vindo de derrota para a Itália, a França venceu a Bélgica por 2 a 0 nesta segunda-feira (9), em Lyon, e marcou a sua reabilitação no Grupo 2 da Liga das Nações. Kolo Muani e Osumane Dembelé foram os artilheiros do duelo.