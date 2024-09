Depois de um primeiro turno desastroso, o Guarani vem confirmando sua reação na Série B do Campeonato Brasileiro. Invicto no segundo turno, o time paulista embalou, ao derrotar o Coritiba por 2 a 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, nesta terça-feira, no encerramento da 24ª rodada.