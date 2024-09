O Santos fechou nesta segunda-feira (2) a contratação do meia-atacante Ignacio Laquintana, que estava no Red Bull Bragantino, até o dia 31 de dezembro de 2024. O uruguaio é quinto reforço anunciado pelo time na atual janela de transferências depois do meia-atacante equatoriano Billy Arce, dos atacantes Wendel Silva e o gambiano Yusupha Njie e do goleiro Renan.