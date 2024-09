O gaúcho Rafael Matos estreou com vitória no ATP 250 de Chengdu, na China. Nesta sexta-feira (20), o número 35 do ranking mundial de duplas e o croata Ivan Dodig derrotaram a parceria do francês Giovanni Perricard e do russo Pavel Kotov em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, em 67 minutos.