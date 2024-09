Fãs da NFL contratam voos de helicóptero por até R$ 13 mil para ir da Faria Lima a Itaquera

O estacionamento da Neo Química Arena ficará fechado nesta sexta-feira, dia do duelo dos times de futebol americano Green Bay Packers e Philadelhpia Eagles, para que os fãs priorizem o transporte público, mas o heliponto do estádio terá bastante movimentação. Voos de helicópteros bimotores vão sair da região da Faria Lima com destino a Itaquera para levar grupos de torcedores ao primeiro jogo da história da National League Football (NFL) disputado no Hemisfério Sul.