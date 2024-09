Diretor executivo detona futebol do Santos e pressiona Carille: 'Não podemos mais errar'

O empate do Santos com a Ponte Preta após abrir 2 a 0 na Vila Belmiro e jogar o segundo tempo inteiro com uma a paz acabou com a paciência da torcida e também da diretoria do futebol. Apenas na terceira colocação da Série B, o time amarga quatro jogos sem vitórias e Paulo Bracks, executivo de futebol, deu uma declaração forte nesta quarta-feira garantindo que "está pronto para agir" caso não venha uma reação imediata. Fábio Carille fica sob pressão por um triunfo no sábado, diante do Brusque.